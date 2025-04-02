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Инсайдер: Александр Волков выступит на турнире UFC в июне, есть соперник

Инсайдер: Александр Волков выступит на турнире UFC в июне, есть соперник
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Третий номер рейтинга UFC в тяжелом весе (до 120 кг) россиянин Александр Волков выступит на турнире UFC Fight Night, который состоится 15 июня, сообщает обозреватель Лео Гимараес.
Соперником Волкова станет шестой номер бразилец Жаилтон Алмейда.

Александру Волкову 36 лет. Россиянин дебютировал в UFC в 2016 году. В своем последнем бою, состоявшемся на UFC 310 в декабре, Волков проиграл раздельным судейским решением экс-претенденту на титул французу Сирилю Гану.

Жаилтону Алмейде 33 года. Бразилец дебютировал в UFC в 2022 году. В своем последнем бою, состоявшемся на UFC 311 в январе, Алмейда победил техническим нокаутом в первом раунде молдаванина Сергея Сапивака.

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