Иан Гарри получил следующего соперника в UFC

Седьмой номер рейтинга UFC в полусреднем весе (до 77 кг) ирландец Иан Гарри получил следующего соперника.

На турнире организации, который состоится 27 апреля в Канзас-Сити (США), Гарри встретится с 13-м номером бразильцем Карлосом Пратесом.

Иану Гарри 27 лет. Ирландец дебютировал в UFC в 2021 году. В своем последнем бою, состоявшемся на UFC 310 в декабре, Гарри проиграл единогласным судейским решением непобежденному казахстанцу Шавкату Рахмонову.

Карлосу Пратесу 31 год. Бразилец дебютировал в UFC в 2024 году, за который провел четыре поединка, во всех победив досрочном. В своем последнем бою на UFC Fight Night 247 в ноябре нокаутировал американца Нила Мэгни.