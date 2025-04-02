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В команде Волкова отреагировали на слух о бое с Алмейдой

В команде Волкова отреагировали на слух о бое с Алмейдой
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Тарас Кияшко, тренер тяжеловеса UFC Александра Волкова, прокомментировал слух об организации поединка россиянина с шестым номером рейтинга бразильцем Жаилтоном Алмейдой.

«Мы пока ничего не слышали об этом бое. Мы давно просим такой поединок, и про Алмейду тоже говорили. И он вроде бы не против. Поэтому ждем новостей от UFC», — приводит слова Кияшко издание MMA.Metaratings.ru.

Александру Волкову 36 лет. Россиянин дебютировал в UFC в 2016 году. В своем последнем бою, состоявшемся на UFC 310 в декабре, Волков проиграл раздельным судейским решением экс-претенденту на титул французу Сирилю Гану.

Жаилтону Алмейде 33 года. Бразилец дебютировал в UFC в 2022 году. В своем последнем бою, состоявшемся на UFC 311 в январе, Алмейда победил техническим нокаутом в первом раунде молдаванина Сергея Сапивака.

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