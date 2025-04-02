Бой Газиева и Спивака перенесён на UFC 316 — MMAJunkie

Поединок в тяжёлом весе (до 120 кг) между россиянином Шамилем Газиевым, представляющим Бахрейн, и молдаванином Сергеем Спиваком перенесён на турнир UFC 316, который состоится 8 июня в Ньюарке (США), сообщает MMAJunkie.

Шамилю Газиеву 35 лет. Уроженец Дагестана дебютировал как профессионал в 2019 году, с 2023-го выступает в UFC. В своём последнем бою, состоявшемся на UFC Fight Night 250 в феврале, Газиев нокаутировал американца Томаса Петерсена.

Сергею Спиваку 30 лет. Молдавский боец выступает в UFC с 2019 года. В своём последнем бою, состоявшемся на UFC 311 в январе, Спивак проиграл техническим нокаутом бразильцу Жаилтону Алмейде.