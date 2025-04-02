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Экс-чемпион UFC Джамал Хилл снялся с боя с Халилом Раунтри

Экс-чемпион UFC Джамал Хилл снялся с боя с Халилом Раунтри
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Седьмой номер рейтинга UFC в полутяжёлом весе (до 93 кг) американец Халил Раунтри сообщил, что его поединок с экс-чемпионом соотечественником Джамалом Хиллом, который должен был состояться 27 апреля на турнире UFC Fight Night в Канзас-Сити (США), не состоится.

«Итак, я созвонился с UFC, и, похоже, Джамал Хилл травмирован и не сможет драться в Канзас-Сити 27 апреля. Вероятно, я выбыл, бой отложат. Не знаю, когда это произойдёт, но это так», — сказал Раунтри на своем YouTube-канале.

В своём последнем бою, состоявшемся на турнире UFC 311 в январе, Хилл проиграл техническим нокаутом чешскому экс-чемпиону Иржи Прохазке. Раунтри в октябре на UFC 307 также уступил техническим нокаутом Перейре.

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