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Роберт Уиттакер выступил за немедленную организацию боя Махачев — Топурия

Роберт Уиттакер выступил за немедленную организацию боя Махачев — Топурия
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Бывший чемпион UFC австралиец Роберт Уиттакер высказался о потенциальном поединке звёзд организации, россиянина Ислама Махачева и грузина Илии Топурии.

«Я не знаю, что в UFC пообещали Топурии. Но если вы добровольно оставили пояс и сменили дивизион — вы должны быть на вершине нового веса. Я бы хотел, чтобы Топурии сразу дали титульник», — сказал Уиттакер в подкасте MMArcade.

Илии Топурии 28 лет. Грузинский боец выступает в UFC с 2020 года. В феврале на UFC 298 Топурия стал чемпионом, нокаутировав во втором раунде австралийца Алекса Волкановски. В своём последнем бою на турнире UFC 308 в Абу-Даби (ОАЭ) нокаутировал в третьем раунде американца Макса Холлоуэя, проведя первую защиту титула.

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