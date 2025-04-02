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«Говорю как специалист». Штырков заподозрил Перейру в употреблении допинга

«Говорю как специалист». Штырков заподозрил Перейру в употреблении допинга
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Известный российский боец смешанного стиля Иван Штырков считает, что чемпион UFC в двух весовых категориях бразилец Алекс Перейра может употреблять допинг.

«У меня есть вопросы. Вот смотрю на Джона Джонса и понимаю, за счёт чего он поднялся в тяжёлый вес. Жопка, пузико… Вот это всё. Это да. И смотрю на Перейру. И тоже понимаю, за счёт чего он поднялся в полутяжёлый вес. Чтобы его рост снабдить мышечной массой, нужно её чем-то питать, расти и гипертрофироваться. Это точно не от макарон происходит. Говорю как специалист», — приводит слова Штыркова MMA.Metaratings.ru.

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