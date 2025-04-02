«Говорю как специалист». Штырков заподозрил Перейру в употреблении допинга

Известный российский боец смешанного стиля Иван Штырков считает, что чемпион UFC в двух весовых категориях бразилец Алекс Перейра может употреблять допинг.

«У меня есть вопросы. Вот смотрю на Джона Джонса и понимаю, за счёт чего он поднялся в тяжёлый вес. Жопка, пузико… Вот это всё. Это да. И смотрю на Перейру. И тоже понимаю, за счёт чего он поднялся в полутяжёлый вес. Чтобы его рост снабдить мышечной массой, нужно её чем-то питать, расти и гипертрофироваться. Это точно не от макарон происходит. Говорю как специалист», — приводит слова Штыркова MMA.Metaratings.ru.

Материалы по теме Перейра заявил, что победил Анкалаева на UFC 313, и назвал свой счёт

Алекс Перейра и Дон Ли соревнуются на силомере: