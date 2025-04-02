Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Тим Цзю: не чувствую, что выпал с вершины дивизиона

Тим Цзю: не чувствую, что выпал с вершины дивизиона
Комментарии

Бывший чемпион мира в первом среднем весе (до 69,9 кг) Тим Цзю высказался о своём положении в дивизионе перед боем с американцем Джозефом Спенсером.

«Никогда не чувствовал себя так, словно выпал с вершины. Да, у меня были кое-какие сбои. Но я чувствую, что по-прежнему нахожусь в числе топов. Просто нужно вернуться на победный путь», — сказал Цзю в интервью YouTube-каналу Fight Hub TV.

В марте 2024 года Цзю потерпел первое поражение в карьере, уступив в объединительном бою американцу Себастьяну Фундоре. В октябре австралиец проиграл техническим нокаутом действующему чемпиону IBF россиянину Бахраму Муртазалиеву.

Поединок Цзю и Спенсера состоится 4 апреля в Австралии. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

Материалы по теме
Тим Цзю — Джозеф Спенсер: сын российского чемпиона возрождает карьеру. LIVE
Live
Тим Цзю — Джозеф Спенсер: сын российского чемпиона возрождает карьеру. LIVE

Тим Цзю: самый сложный бой боксёра

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android