Тим Цзю: не чувствую, что выпал с вершины дивизиона

Бывший чемпион мира в первом среднем весе (до 69,9 кг) Тим Цзю высказался о своём положении в дивизионе перед боем с американцем Джозефом Спенсером.

«Никогда не чувствовал себя так, словно выпал с вершины. Да, у меня были кое-какие сбои. Но я чувствую, что по-прежнему нахожусь в числе топов. Просто нужно вернуться на победный путь», — сказал Цзю в интервью YouTube-каналу Fight Hub TV.

В марте 2024 года Цзю потерпел первое поражение в карьере, уступив в объединительном бою американцу Себастьяну Фундоре. В октябре австралиец проиграл техническим нокаутом действующему чемпиону IBF россиянину Бахраму Муртазалиеву.

Поединок Цзю и Спенсера состоится 4 апреля в Австралии. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

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