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Деметриус Джонсон сказал, с кем может подраться Топурия, если ему не дадут бой с Махачевым

Деметриус Джонсон сказал, с кем может подраться Топурия, если ему не дадут бой с Махачевым
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Экс-чемпион UFC и ONE FC американец Деметриус Джонсон высказался о переходе звезды организации грузина Илии Топурии в лёгкий вес (до 70 кг).

«В лёгком весе можно устроить немало боёв, но главная новость — это переход Илии Топурии. Я хотел бы увидеть его в лёгком весе. Знаю, многие считают, что он должен сразу же получить титульный шанс, но почему бы не свести его с Арманом Царукяном? Это отличный бой», — сказал Джонсон в интервью Submission Radio.

Напомним, поединок Махачева и Царукяна должен был состояться на турнире UFC 311 в январе, но сорвался из-за травмы Армана. На замену вышел 10-й номер рейтинга бразилец Ренато Мойкано, проигравший Махачеву удушающим приёмом.

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