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Кроуфорд: всегда был поклонником Канело, он — лицо бокса

Кроуфорд: всегда был поклонником Канело, он — лицо бокса
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Чемпион мира в четырёх весовых категориях американец Теренс Кроуфорд высказался о мексиканской звезде Сауле Альваресе, поединок с которым может состояться позднее в этом году.

«Я много лет был поклонником Канело. Все его поединки отличные. Без одного не было бы другого. Каждый бой выводит вас на новый уровень, а каждый чемпион — это вызов. Я не собираюсь принижать бойцов, с которыми он встречался, потому что они вывели его на то место, где он находится сейчас, а он — лицо бокса», — приводит слова Кроуфорда издание The Ring.

Ранее Кроуфорд назвал свой топ-5 величайших боксёров в истории.

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Работа на лапах с Саулем Альваресом от первого лица:

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