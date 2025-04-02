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Иан Гарри прокомментировал анонс боя с Карлосом Пратесом

Иан Гарри прокомментировал анонс боя с Карлосом Пратесом
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Седьмой номер рейтинга UFC в полусреднем весе (до 77 кг) ирландец Иан Гарри прокомментировал анонс поединка с бразильцем Карлосом Пратесом, который состоится 27 апреля в Канзас-Сити (США).

«Я покажу всем, насколько я хорош. Карлос Пратес великолепен, но это мой мир. Я люблю драться! Нет ничего, что я бы любил больше… Ирландия, покупай билеты, Бразилия, покупай билеты», — сказал Гарри в социальных сетях.

Иану Гарри 27 лет. Ирландец дебютировал в UFC в 2021 году. В своём последнем бою, состоявшемся на UFC 310 в декабре, Гарри проиграл единогласным судейским решением непобеждённому казахстанцу Шавкату Рахмонову.

Карлосу Пратесу 31 год. Бразилец дебютировал в UFC в 2024 году, за который провёл четыре поединка, во всех победив досрочно. В своём последнем бою на UFC Fight Night 247 в ноябре нокаутировал американца Нила Магни.

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