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Сехудо: Хабиб удерживает Махачева от боя с Топурией

Сехудо: Хабиб удерживает Махачева от боя с Топурией
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Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях американец Генри Сехудо считает, что член Зала славы Хабиб Нурмагомедов не хочет поединка между Исламом Махачевым и Илией Топурией.

«Ислам уже давал шанс чемпиону в полулёгком весе. И Хабиб наверняка настаивает, чтобы Илия сначала провёл бой за звание претендента. Мне кажется, Ислам готов драться с кем угодно. Но Хабиб сдерживает друга. Именно по этой причине я бы поставил на то, что Ислам проведёт защиту против Гэтжи», — сказал Сехудо в интервью Майку Бону.

Ранее экс-чемпион UFC Роберт Уиттакер выступил за немедленную организацию боя Махачев — Топурия.

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