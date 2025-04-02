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Лига «Наше дело» взяла паузу в проведении турниров

Лига «Наше дело» взяла паузу в проведении турниров
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Бойцовская лига «Наше дело», объединившая спортивный и развлекательный контент, объявила о том, что приостанавливает свою деятельность для максимальной подготовки своего следующего крупного мероприятия, которое запланировано на 12 июня в Санкт-Петербурге.

«Мы всегда максимально честны перед вами! Совсем недавно мы собрали пятитысячную арену в Казани и подарили вам незабываемое шоу! Сегодня мы заявляем, что переходим на новый этап, чтобы удивлять вас ещё больше!

Мы стремимся задавать тренды и делать эксклюзивный высококачественный контент! Наше Дело берёт небольшую паузу, чтобы усовершенствовать свой продукт. Поверьте, такого в индустрии ещё не было!

Следующий большой турнир, который мы готовим, пройдёт 12 июня, в День России, в Санкт-Петербурге! Громкие имена, ярчайшие поединки и неповторимые эмоции!

Следите за новостями в наших аккаунтах!» — сообщает пресс-служба организации в своём телеграм-аккаунте.

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