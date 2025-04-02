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Александра Емельяненко выписали из реабилитационного центра

Александра Емельяненко выписали из реабилитационного центра
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Звёздный российский ветеран MMA Александр Емельяненко выписан из реабилитационного центра, где он проходил восстановление после удаления спинной грыжи. Об этом сообщил представитель бойца.

«Александра выписали из реабилитационного центра. Сейчас он направляется домой. Пока ещё он передвигается на коляске, сам он не может ходить», — приводит слова представителя ТАСС.

Александру Емельяненко 43 года. Россиянин, младший брат Фёдора Емельяненко, дебютировал как профессиональный боец смешанного стиля в 2003 году. Выступал в таких промоушенах, как Pride, M-1 и RCC. Всего на его счету 28 побед и девять поражений.

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