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Эфе Аджагба рассчитывает на титульный бой в случае победы над Баколе

Эфе Аджагба рассчитывает на титульный бой в случае победы над Баколе
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Нигерийский супертяжеловес Эфе Аджагба считает, что победа в предстоящем поединке против Мартина Баколе сможет предоставить ему шанс провести бой за чемпионский титул.

«Я ни в коем случае не бегу впереди паровоза и на данный момент всецело сосредоточен на Мартине. Но после того, как я получу эту победу, я окажусь в позиции, где желанные бои станут доступными. А я хочу драться с чемпионом, будь то Усик или Дюбуа.

У меня есть способности, есть умения и мощь. У меня есть всё, чтобы стать чемпионом мира в супертяжёлом весе», — приводит слова Аджагбы Sky Sports.

Напомним, бой между Баколе и Аджагбой состоится 3 мая в Саудовской Аравии.

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