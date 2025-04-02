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Команды Тима Цзю и Джозефа Спенсера урегулировали вопрос судейства

Команды Тима Цзю и Джозефа Спенсера урегулировали вопрос судейства
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В Сиднее состоялась открытая тренировка, посвящённая поединку экс-чемпиона мира в первом среднем весе Тима Цзю против американского средневеса Джозефа Спенсера, после которой сторонам удалось урегулировать конфликт по поводу судейства.

Первоначально было объявлено, что судить этот поединок будут трое австралийских судей, что вызвало негодование команды Спенсера, которая была готова даже отказаться от поединка. Но теперь промоутерская компания No Limit, которая является организатором этого поединка, официально объявила о том, что двое из трёх судей будут иностранцами.

«Бой состоится, это официально», — приводит слова главы No Limit Джорджа Роуза Boxing Scene.

Напомним, бой между Цзю и Спенсером состоится 6 апреля в Сиднее.

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