Магомед Умалатов провалил взвешивание и не примет участия в турнире PFL

Финалист прошлого сезона лиги PFL в полусредней весовой категории 32-летний россиянин Магомед Умалатов не смог уложиться в лимит допустимого веса на официальном взвешивании турнира PFL World Tournament 1, и его поединок против экс-чемпиона Bellator 32-летнего американца Логана Сторли в рамках четвертьфинала нового Гран-при PFL отменён.

Руководство приняло решение в кратчайшие сроки заменить Умалатова Джозефом Лучиано, который теперь выступит против Сторли в рамках этого шоу, которое состоится уже 3 апреля в Орландо (США).

Напомним, главным событием этого турнира станет бой в полусреднем весе между россиянином Андреем Корешковым и ямайцем Джейсоном Джексоном.