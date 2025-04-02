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Андрей Корешков и Мухамед Берхамов успешно прошли взвешивание перед PFL 1 в Орландо

Андрей Корешков и Мухамед Берхамов успешно прошли взвешивание перед PFL 1 в Орландо
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В ночь с 3 на 4 апреля в Орландо (США) состоится турнир по смешанным единоборствам PFL World Tournament 1, главным событием которого станет бой в полусредней весовой категории между россиянином Андреем Корешковым и ямайцем Джейсоном Джексоном.

Накануне бойцы успешно прошли взвешивание, показав на весах следующие результаты:

Джейсон Джексон: 77,47 кг;
Андрей Корешков: 77,56 кг.

Также в рамках этого турнира свой очередной бой проведёт россиянин Мухамед Берхамов против американца Тэда Джина, и они также уложились в лимит допустимого веса. Берхамов показал на весах 77,56 кг, в то время как его соперник потянул на 77,47 кг.

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