Стало известно, сколько платных просмотров собрал реванш Бивола и Бетербиева

Боксёрское шоу 22 февраля в Саудовской Аравии, где главным событием стал реванш между абсолютным чемпионом мира в полутяжёлом весе Дмитрием Биволом и экс-чемпионом мира в этом весе Артуром Бетербиевым, собрало 340 000 платных подписок (PPV). Такие данные приводит издание The Ring.

Напомним, в реванше Бивол одержал победу над Бетербиевым большинством судейских голосов по итогам 12 раундов боя.

Что касается их первого противостояния, то оно состоялось в октябре 2024 года и тогда победу также судейским решением одержал Бетербиев. Теперь ожидается, что боксёры проведут трилогию до конца 2025 года, которая, возможно, пройдёт в России.