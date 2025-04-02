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Нонито Донэр хочет провести трилогию с Наоей Иноуэ

Нонито Донэр хочет провести трилогию с Наоей Иноуэ
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Легендарный 42-летний филиппинский экс-чемпион мира в нескольких весах Нонито Донэр заявил о том, что хочет провести третий бой против действующего абсолютного чемпиона мира во втором легчайшем весе Наои Иноуэ.

«Я хочу ещё один танец с Монстром. Но я должен добиться этого, потому я хочу сначала сразиться с чемпионом в 53,5 кг Дзунто Накатани, а затем, возможно, получить шанс забрать все пояса у Иноуэ. И я знаю, что мне это по силам», — приводит слова Донэра Boxing Scene.

Напомним, первый бой между Донэром и Иноуэ состоялся в 2019 году и тогда победу единогласным решением судей одержал «японский монстр». Затем, в 2022 году, боксёры провели реванш, где Иноуэ победил уже техническим нокаутом во втором раунде.

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