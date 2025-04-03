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Шон О'Мэлли высказался о предстоящем реванше с Мерабом Двалишвили на UFC 316

Шон О'Мэлли высказался о предстоящем реванше с Мерабом Двалишвили на UFC 316
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Бывший чемпион UFC в легчайшем весе Шон О'Мэлли дал комментарий по поводу предстоящего реванша против действующего чемпиона в этом дивизионе Мераба Двалишвили.

«Я остался доволен своим выступлением в предыдущем бою, учитывая, как я себя чувствовал. Это была неидеальная ситуация. Я не победил, но думаю, что тогда я и не должен был победить. Этот реванш должен был состояться. От этого моя победа в реванше станет ещё более безумной. Если бы я победил Мераба в первом бою, его бы считали просто крепким бойцом. Но он победил меня, а затем победил Умара Нурмагомедова. Я бесконечно благодарен Мерабу за то, что тогда он меня победил, – он сделал меня не только лучшим бойцом, но и лучшим человеком. Поражение – странная вещь. Там, где есть трудности, есть возможность для роста», — приводит слова О'Мэлли MMA Junkie.

Напомним, реванш между О'Мэлли и Двалишвили возглавит турнир UFC 316, который пройдёт 7 июня в Ньюарке (США).

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