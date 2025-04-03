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Александр Волков отреагировал на слухи о своём бое с Алмейдой

Александр Волков отреагировал на слухи о своём бое с Алмейдой
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Третий номер рейтинга UFC в тяжёлом весе (до 120 кг) россиянин Александр Волков прокомментировал слухи о своём бое с шестым номером бразильцем Жаилтоном Алмейдой.

«Пришла новость о моем бое с Алмейдой, который не анонсировался официально, но прошли слухи, что бой в разработке. Пока что не планирую драться с Алмейдой в июле.

Почему? Потому что пока что не вижу для себя смысла. Бой с шестым номером рейтинга… кто видит смысл — скажите, зачем. Только бой ради боя в данном случае. Подождем более интересного предложения», — сказа боец в видео в своём телеграм-канале.

Напомним, Жаилтону Алмейде 33 года. Бразилец дебютировал в UFC в 2022 году. В своём последнем бою, состоявшемся на UFC 311 в январе, Алмейда победил техническим нокаутом в первом раунде молдаванина Сергея Сапивака.

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