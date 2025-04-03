2025 PFL World Tournament 1: прямой эфир, как и где смотреть онлайн прямую трансляцию

В ночь с 3 на 4 апреля мск в Орландо (США, штат Флорида) состоится турнир по смешанным единоборствам PFL World Tournament 1. Начало турнира намечено на 2:00 мск. Просмотр прямого эфира будет доступен на платформе Okko. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

В программу соревнований включены поединки четвертьфинала Гран-при в полусреднем (до 77 кг) и полулёгком (до 65 кг) дивизионах с участием российских бойцов Андрея Корешкова, Магомеда Умалатова, Мухамеда Берхамова (все трое — полусредняя весовая категория) и Мовлида Хайбулаева (полулёгкая весовая категория).

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