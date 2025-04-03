Экс-чемпион UFC сказал, при каком условии Махачев станет лучшим легковесом в истории

Бывший чемпион UFC американец Фрэнки Эдгар высказался о действующем чемпионе организации в лёгком весе (до 70 кг) россиянине Исламе Махачеве. По мнению Эдгара, по завершении карьеры Махачев может быть признан лучшим легковесом в истории.

«Если Ислам продолжит в том же духе, его нельзя будет не признать лучшим. Он не просто защищает пояс, он финиширует соперников. Думаю, он заслуживает это звание», – приводит слова Эдгара издание MMAJunkie.

Ранее экс-чемпион UFC Роберт Уиттакер выступил за немедленную организацию поединка Махачев — Топурия.

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