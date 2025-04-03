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Сехудо объяснил, почему Перейре нужно отказаться от немедленного реванша с Анкалаевым

Сехудо объяснил, почему Перейре нужно отказаться от немедленного реванша с Анкалаевым
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Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях американец Генри Сехудо высказался об ожидаемом титульном реванше в полутяжёлом весе (до 93 кг) между россиянином Магомедом Анкалаевым и бразильцем Алексом Перейрой.

«На месте Перейры я бы взял перерыв, пусть Анкалаев сразится с кем-то другим. В таком случае Алекс сможет изучить Магомеда. Перейра слишком много путешествует по миру. Если он не будет предан тренировкам, этому стилю жизни — у него будут проблемы. Особенно в таком возрасте», — сказал Сехудо в интервью Майлу Бону.

Напомним, бой Перейры и Анкалаева состоялся на турнире UFC 313 в Лас-Вегасе (США) и завершился победой россиянина единогласным судейским решением.

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