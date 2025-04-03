Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

PFL World Tournament 1: где смотреть прямую трансляцию боёв, на каком канале

PFL World Tournament 1: где смотреть прямую трансляцию боёв, на каком канале
Комментарии

В ночь с 3 на 4 апреля в Орландо (США) состоится турнир по смешанным единоборствам PFL World Tournament 1.

В рамках шоу состоятся поединки четвертьфинала Гран-при в полусреднем (до 77 кг) и полулёгком (до 65 кг) дивизионах с участием российских бойцов:

Джейсон Джексон (Ямайка) — Андрей Корешков (Россия), полусредний вес;
Мухамед Берхамов (Россия) — Тэд Джин (США), полусредний вес;
Мовлид Хайбулаев (Россия) — Джереми Кеннеди (Канада), полулёгкий вес.

Начало турнира – в 2:00 по московскому времени. Просмотр прямого эфира будет доступен на платформе Okko. «Чемпионат» проведет текстовую онлайн-трансляцию.

Материалы по теме
Магомед Умалатов провалил взвешивание и не примет участия в турнире PFL
Материалы по теме
PFL 1: бой Корешкова с экс-чемпионом, возвращение непобеждённого Хайбулаева. LIVE
Live
PFL 1: бой Корешкова с экс-чемпионом, возвращение непобеждённого Хайбулаева. LIVE
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android