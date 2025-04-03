PFL World Tournament 1: где смотреть прямую трансляцию боёв, на каком канале

В ночь с 3 на 4 апреля в Орландо (США) состоится турнир по смешанным единоборствам PFL World Tournament 1.

В рамках шоу состоятся поединки четвертьфинала Гран-при в полусреднем (до 77 кг) и полулёгком (до 65 кг) дивизионах с участием российских бойцов:

Джейсон Джексон (Ямайка) — Андрей Корешков (Россия), полусредний вес;

Мухамед Берхамов (Россия) — Тэд Джин (США), полусредний вес;

Мовлид Хайбулаев (Россия) — Джереми Кеннеди (Канада), полулёгкий вес.

Начало турнира – в 2:00 по московскому времени. Просмотр прямого эфира будет доступен на платформе Okko. «Чемпионат» проведет текстовую онлайн-трансляцию.