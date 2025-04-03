Сехудо выбрал соперника для последнего боя Порье в UFC

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях американец Генри Сехудо сказал, с кем, по его мнению, должен сразиться экс-претендент на титул в лёгком весе (до 70 кг) американец Дастин Порье перед завершением карьеры.

«Я бы посмотрел бой Илии Топурии и Дастина Порье. Да, Дастин Порье сказал, что подерётся только с легендой в своём последнем бою, но Илия Топурия только что сменил прозвище на Легенда», — сказал Сехудо в интервью Майку Бону.

Напомним, Порье не выступал с июля, когда на UFC 302 проиграл удушающим приёмом в пятом раунде действующему чемпиону россиянину Исламу Махачеву.

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