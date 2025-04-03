Алексей Дронов рассказал, сколько зарабатывает боксёр в США

Непобеждённый российский боксёр Алексей Дронов, выступающий в США, рассказал об условиях для спортсменов.

«Я не могу разглашать условия контракта. Но могу сказать, что конкретно я нахожусь здесь на очень хороших условиях. У меня полное обеспечение. Помимо того, что я зарабатываю на своих поединках, у меня полностью покрывается мой тренировочный процесс, проживание, питание.

Мне жаловаться не стоит, и я этому очень благодарен, потому что слышал много историй ребят, которые приезжают сюда и пытаются строить карьеры. Даже в зале, где тренируется Ортис, у них ребята живут прямо в зале, по несколько человек в одной маленькой комнате, где условия очень неблагоприятные, мягко говоря. Но все они стараются и мечтают улучшить условия своей жизни. Когда ты смотришь на такое, то ты становишься благодарным за всё, что имеешь», — сказал Дронов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Кириллу Иванову.