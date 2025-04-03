Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
PFL World Tournament 1. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
02:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Чейл Соннен сказал, с кем должен подраться Топурия в следующем бою — это не Махачев

Чейл Соннен сказал, с кем должен подраться Топурия в следующем бою — это не Махачев
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший претендент на титул UFC, а ныне эксперт и аналитик Чейл Соннен сказал, с кем, по его мнению, должен сразиться в следующем бою звезда организации грузин Илия Топурия.

«Единственный бой Топурии, от которого я не прыгаю от радости – это бой с Исламом Махачевым. Я бы посмотрел его, это большой поединок для Илии. Но Топурия против Пэдди Пимблетта… Эта вражда длится уже четыре года. Их бой давно назревал», – сказал Соннен на своём YouTube-канале.

Илии Топурии 28 лет. Грузинский боец выступает в UFC с 2020 года. В феврале на UFC 298 Топурия стал чемпионом, нокаутировав во втором раунде австралийца Алекса Волкановски. В своём последнем бою на турнире UFC 308 в Абу-Даби (ОАЭ) нокаутировал в третьем раунде американца Макса Холлоуэя, проведя первую защиту титула.

Материалы по теме
Роберт Уиттакер выступил за немедленную организацию боя Махачев — Топурия
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android