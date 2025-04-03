Чейл Соннен сказал, с кем должен подраться Топурия в следующем бою — это не Махачев

Бывший претендент на титул UFC, а ныне эксперт и аналитик Чейл Соннен сказал, с кем, по его мнению, должен сразиться в следующем бою звезда организации грузин Илия Топурия.

«Единственный бой Топурии, от которого я не прыгаю от радости – это бой с Исламом Махачевым. Я бы посмотрел его, это большой поединок для Илии. Но Топурия против Пэдди Пимблетта… Эта вражда длится уже четыре года. Их бой давно назревал», – сказал Соннен на своём YouTube-канале.

Илии Топурии 28 лет. Грузинский боец выступает в UFC с 2020 года. В феврале на UFC 298 Топурия стал чемпионом, нокаутировав во втором раунде австралийца Алекса Волкановски. В своём последнем бою на турнире UFC 308 в Абу-Даби (ОАЭ) нокаутировал в третьем раунде американца Макса Холлоуэя, проведя первую защиту титула.