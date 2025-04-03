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PFL World Tournament 1. Прямая трансляция
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Начало прямой трансляции
02:00 Мск
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PFL World Tournament 1: онлайн-трансляция боёв начнётся в 2:30

PFL World Tournament 1: онлайн-трансляция боёв начнётся в 2:30
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В ночь с 3 на 4 апреля в Орландо (США) состоится турнир по смешанным единоборствам PFL World Tournament 1.

В главном событии экс-чемпион Bellator в полусреднем весе (до 77 кг) россиянин Андрей Корешков сразится с ямайцем Джейсоном Джексоном. Ниже представлен кард турнира:

Джейсон Джексон (Ямайка) — Андрей Корешков (Россия), полусредний вес;
Хесус Пинедо (Перу) — Адам Борич (Венгрия), полулёгкий вес (до 65 кг);
Джозеф Лучиано (Австралия) — Логан Сторли (США), полусредний вес;
Джереми Кеннеди (Канада) — Мовлид Хайбулаев (Россия), полулёгкий вес;
Мухамед Берхамов (Россия) — Флорим Зендели (Албания), полусредний вес;
Габриэль Брага (Бразилия) — Фредерик Дюпра (Канада), полулёгкий вес;
Яннис Бахар (Греция) — Масаюки Кикуири (Япония), полусредний вес;
Натан Келли (Ирландия) — Тхэ Кюн Ким (Южная Корея), полулёгкий вес.

Начало турнира – в 2:30 по московскому времени. Просмотр прямого эфира будет доступен на платформе Okko.

Права на трансляции PFL 1 в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko
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