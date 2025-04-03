Джейсон Джексон: у меня есть всё для победы над Корешковым, я намного умнее его

Бывший чемпион Bellator в полусреднем весе (до 77 кг) ямаец Джейсон Джексон высказался о предстоящем поединке с россиянином Андреем Корешковым, который состоится на турнире PFL World Tournament 1 в Орландо (США).

«У меня есть всё, чтобы побить его. Я борюсь лучше, моя стойка лучше, я намного более вынослив, чем он, и я сильнее. Я переработаю его во всех аспектах. Знаю, что могу ему предложить, и он с этим не справится. Кроме того, я точно знаю, что намного умнее его», — приводит слова Джексона пресс-служба PFL.

Поединок Джексона и Корешкова станет четвертьфиналом Гран-при PFL. Также в рамках турнира выступят россияне Мовлид Хайбулаев и Мухамед Берхамов.