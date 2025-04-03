«Актуальнее бой с Анкалаевым». Дронов — о возможном поединке Усика с чемпионом UFC

Непобеждённый российский боксёр Алексей Дронов, выступающий в США, высказался о потенциальном поединке украинца Александре Усика с бойцом MMA.

«Бой Усика с Перейрой? Если это интересно зрителям, то почему бы и нет, потому что это приносит пользу и бойцам, и фанатам. Одни наслаждаются зрелищем, а другие получают за это денежное вознаграждение. Но я, если честно, никогда не слышал о такое бое, и если учесть, что Перейра последний бой проиграл Анкалаеву, то уже актуальнее разговаривать о бое Усика с Магомедом», — сказал Дронов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Кириллу Иванову.

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