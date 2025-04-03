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Промоутер Цзю объяснил, почему бой со Спенсером является рискованным для Тима

Промоутер Цзю объяснил, почему бой со Спенсером является рискованным для Тима
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Джордж Роуз, промоутер бывшего чемпиона мира в первом среднем весе (до 69,9 кг) Тима Цзю, высказался о предстоящем поединке австралийца с американцем Джозефом Спенсером.

«Это очень рискованный бой. Когда ты хочешь стать лучшим в спорте, каждый бой — риск, потому что поражение может сбросить вас и вы будете снова карабкаться по лестнице. Вот что переживает Тим. У него два поражения, и сейчас огромный бой со Спенсером. Этот поединок определит, что Тим может делать в следующих боях», — приводит слова Роуза Jai MacAllister: Boxing & MMA.

Напомним, поединок Цзю и Спенсера состоится 4 апреля в Австралии. «Чемпионат» проведет текстовую онлайн-трансляцию.

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