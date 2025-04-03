Российский спарринг-партнёр Фьюри: Тайсон в отличной форме, сможет провести большой бой

Непобеждённый российский боксер Алексей Дронов, выступающий в США, высказался о возможности возвращения на ринг звёздного британца Тайсона Фьюри.

«Вернётся ли Тайсон? Я не знаю. Мне не хотелось сильно надоедать тренеру Шугару Хиллу Стюарду с этими вопросами, однако когда я у него об этом поинтересовался, то он сказал, что тоже не знает… Но говорит, что сейчас Фьюри никто не трогает, он отдыхает от бокса, тем не менее по-прежнему тренируется для поддержания формы, потому что ему это нравится. Но это человек, который находится сейчас в отличной форме и способен в любой момент заявить о том, что он возвращается. Потенциально его бой против Энтони Джошуа сейчас очень востребован, и в любой момент, когда Тайсон этого захочет, он сможет провести этот большой бой», — сказал Дронов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Кириллу Иванову.