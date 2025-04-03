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Бивол ответил, бой с кем интересен ему больше всего

Бивол ответил, бой с кем интересен ему больше всего
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Абсолютный чемпион мира по боксу в полутяжёлом весе (до 79,2 кг) россиянин Дмитрий Бивол заявил, что он нацелен провести третий поединок с соотечественником Артуром Бетербиевым.

«Я сейчас в таком состоянии… Чуть-чуть восстанавливаю здоровье, наслаждаюсь жизнью, провожу время с детьми, друзьями, родителями. Пока что сильно не задумываюсь об этом [кто будет следующим соперником], но понимаю, что впереди меня ждёт трилогия [с Артуром Бетербиевым]. То есть она сидит у меня в голове, то есть нужно закрыть этот вопрос. Есть потенциальный бой с Канело, есть потенциальный бой с Бенавидесом. Вот они три [боя]. И где-то чуть подальше крузервейет у меня тоже сидит», — сказал Бивол в интервью на YouTube-канале «Ушатайка».

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