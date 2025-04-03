Дзюба прокомментировал конфликт боксёра Дмитрия Бивола с бывшей женой

36-летний известный российский футболист Артём Дзюба, который в данный момент играет за клуб «Акрон» на позиции нападающего, высказался о конфликте абсолютного чемпиона мира по боксу в полутяжёлом весе (до 79,2 кг) соотечественника Дмитрия Бивола с бывшей женой Екатериной.

«Когда мужчина с женщиной ссорятся, происходит такой разлад… Самое страшное, что она детей к этому привлекает. Дети говорят не своими словами, потому что они маленькие, а её словами. Видео, аудиоразговоры — всё, что происходит. Самое страшное, как бы ни было плохо или хорошо, это не должно касаться кого-то — это ваше, двоих. Сделайте всё возможное, чтобы ваши дети это не почувствовали на себе. Это мудрость женская», — сказал Дзюба в интервью на YouTube-канале журналиста Адама Зубайраева.