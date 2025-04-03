Боец UFC Алмейда: Волков, бой со мной — единственный возможный для тебя

Шестой номер рейтинга UFC в тяжёлой весовой категории (до 120 кг) бразилец Жаилтон Алмейда обратился к представителю России Александру Волкову с предложением провести поединок на турнире UFC в Атланте.

«Я уже дал положительный ответ UFC насчёт боя с тобой. А ты, Волков? 14 июня, Атланта. Этот разговор о позициях в рейтинге не имеет смысла, ты не дрался со мной и идёшь после поражения. Бой со мной — единственный возможный для тебя», — написал Алмейда на своей странице в социальных сетях.

Александру Волкову 36 лет. Россиянин дебютировал в UFC в 2016 году. В своем последнем бою, состоявшемся на UFC 310 в декабре, Волков проиграл раздельным судейским решением экс-претенденту на титул французу Сирилю Гану.

Жаилтону Алмейде 33 года. Бразилец дебютировал в UFC в 2022 году. В своём последнем бою, состоявшемся на UFC 311 в январе, Алмейда победил техническим нокаутом в первом раунде молдаванина Сергея Спивака.