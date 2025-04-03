Маддалена: рад, что UFC доверил мне спасти полусредний вес. Одержу победу в первом раунде

Претендент на титул UFC в полусреднем весе австралиец Джек Делла Маддалена уверен, что сможет победить действующего чемпиона UFC в категории до 77 кг американо-палестинца Белала Мухаммада в первом раунде. Их поединок состоится 11 мая на турнире UFC 315 в Монреале (Канада).

«Я рад, что UFC доверил мне спасение дивизиона. Это будет сделано в первом раунде, без сомнения», — написал Маддалена на своей странице в социальных сетях.

Мухаммад завоевал свой титул в июле 2024 года, когда победил единогласным решением судей экс-чемпиона в этом весе Леона Эдвардса, и теперь проведёт свою первую защиту пояса.

Маддалена идёт на победной серии из семи поединков под эгидой UFC, а в целом не знает поражений на протяжении 17 боёв на протяжении последних девяти лет.