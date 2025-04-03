Дзюба ответил, за кого болел в поединке между Хабибом и Конором

36-летний известный российский футболист Артём Дзюба, который в данный момент играет за клуб «Акрон» на позиции нападающего, ответил, за кого болел в поединке между соотечественником Хабибом Нурмагомедовым и ирландцем Конором Макгрегором, который состоялся в октябре 2018 года на турнире UFC 229. Бой завершился победой Орла болевым приёмом в четвёртом раунде.

«Я честно болел за Хабиба, потому что я такой человек, который всё равно болеет за своих соотечественников всегда. Конор мне нравился всегда эпатажем. Все же признают, что он действительно легенда в том, что он раскрутил это всё на деньги, на другой уровень. Все знают про UFC. Скажешь «Конор Макгрегор», его все знают. Такова вообще история, пока ты выигрываешь — всех унижаешь и выигрываешь, ты король этого мира. Как только ты проигрываешь, ты посмешище. То есть от короля до шута вот один бой, грубо говоря, вот и всё. И он не стал же хуже по большому счёту, он же в кино снимается, у него виски свой», — сказал Дзюба в интервью на YouTube-канале журналиста Адама Зубайраева.