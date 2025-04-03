Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
PFL World Tournament 1. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
02:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Шлеменко готов подраться дважды за один вечер. Александр назвал возможных соперников

Шлеменко готов подраться дважды за один вечер. Александр назвал возможных соперников
Аудио-версия:
Комментарии

Именитый российский боец смешанных единоборств Александр Шлеменко выступил с идеей провести два боя за один вечер.

«У меня есть такое предложение прикольное для организаторов. Устроить, например, два боя за вечер, то есть открываю кард с одним соперником, а закрываю — с другим. Я готов к этому, никто не делал такую тему. Было бы вообще прикольно. С Белазом и Мясниковым можно это сделать, чтобы не тратить много времени и не выстраивать под них целый турнир. Проще сделать два боя со мной за один вечер. Это я говорю без всякого неуважения, как многие могут расценить. [Я предлагаю принять им участие в таком мероприятии] Чтобы никто из них не остался внакладе и каждый получил то, что хотел… по голове (смеётся)», — сказал Шлеменко в интервью журналисту Александру Лютикову на его YouTube-канале.

Материалы по теме
Корешков повторил ошибки Шлеменко. Мог взять пояс UFC, но остался звездой второго плана
Корешков повторил ошибки Шлеменко. Мог взять пояс UFC, но остался звездой второго плана
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android