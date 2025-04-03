Шлеменко готов подраться дважды за один вечер. Александр назвал возможных соперников

Именитый российский боец смешанных единоборств Александр Шлеменко выступил с идеей провести два боя за один вечер.

«У меня есть такое предложение прикольное для организаторов. Устроить, например, два боя за вечер, то есть открываю кард с одним соперником, а закрываю — с другим. Я готов к этому, никто не делал такую тему. Было бы вообще прикольно. С Белазом и Мясниковым можно это сделать, чтобы не тратить много времени и не выстраивать под них целый турнир. Проще сделать два боя со мной за один вечер. Это я говорю без всякого неуважения, как многие могут расценить. [Я предлагаю принять им участие в таком мероприятии] Чтобы никто из них не остался внакладе и каждый получил то, что хотел… по голове (смеётся)», — сказал Шлеменко в интервью журналисту Александру Лютикову на его YouTube-канале.