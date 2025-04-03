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Алексей Дронов назвал топ-5 современных боксёров, не включив туда россиян

Алексей Дронов назвал топ-5 современных боксёров, не включив туда россиян
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23-летний российский непобеждённый боксёр Алексей Дронов, выступающий в США, назвал топ-5 лучших боксёров современности.

«Сложный вопрос, потому что даже не думал об этом сейчас. Я думаю, что в этом списке определённо должны быть Василий Ломаченко и Шакур Стивенсон. На первое место я бы поставил Александра Усика в плане его достижений, а также отметим Наою Иноуэ и Теренса Кроуфорда», — сказал Дронов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Кириллу Иванову.

Напомним, Алексей является чемпионом России по боксу (2022) в тяжёлом весе. В качестве профессионального атлета Дронов дебютировал 24 марта 2024 года, победив американца Феникса Эрвина.

Кроме того, российский атлет помогал бывшему чемпиону мира по версии WBC в супертяжёлом весе представителю Великобритании Тайсону Фьюри готовиться к реваншу с украинцем Александром Усиком.

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