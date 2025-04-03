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Алекс Перейра опубликовал забавное видео на тему отношений

Алекс Перейра опубликовал забавное видео на тему отношений
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Бывший обладатель чемпионского титула UFC в полутяжёлой весовой категории (до 93 кг) бразилец Алекс Перейра опубликовал забавное видео на тему отношений.

Напомним, Поатан последний поединок провёл на турнире UFC 313, который состоялся 9 марта в Лас-Вегасе (штат Невада, США). Его соперником стал представитель России Магомед Анкалаев. Их поединок стал главным событием вечера. Бой продлился все пять раундов и завершился победой Магомеда единогласным решением судей. Для Алекса это поражение стало первым в полутяжёлом весе.

Ранее Сехудо объяснил, почему Перейре нужно отказаться от немедленного реванша с Анкалаевым.

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