Дзюба ответил, кого он считает лучше — Хабиба Нурмагомедова или Ислама Махачева

36-летний известный российский футболист Артём Дзюба, который в данный момент играет за клуб «Акрон» на позиции нападающего, ответил, кого он считает лучше как бойца — экс-чемпиона UFC в лёгком весе, а ныне члена Зала славы UFC Хабиба Нурмагомедова или действующего обладателя титула UFC в категории до 70 кг Ислама Махачева.

«Я не настолько силён в этом, чтобы какие-то там [мнения] говорить, насколько великий или не великий. Но, по мне, когда сравнивают сейчас, Махачев или Хабиб, по мне, Ислам [лучше]. Он более разносторонний, он настолько же силён по борьбе, и он в стойке прям намного круче», — сказал Дзюба в интервью на YouTube-канале журналиста Адама Зубайраева.