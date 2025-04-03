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«Андрюша, помни, кто сделал твою челюсть хрустальной!» Дацик бросил вызов Орловскому

«Андрюша, помни, кто сделал твою челюсть хрустальной!» Дацик бросил вызов Орловскому
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Скандально известный боец ММА Вячеслав Дацик бросил вызов бывшему сопернику и 46-летнему экс-обладателю чемпионского титула UFC в тяжёлом весе белорусу Андрею Орловскому.

«Андрюша Орловский, слышал, ты хочешь взять реванш у Фёдора Емельяненко. Ты сказал, что разговор будет от $ 300 тыс. Тебя выгнали из KFC, и ты решил заработать на пенсию? Ты лучше вспомни, что хрустальной твою челюсть сделал я! Всего лишь за $ 200 на турнире Вадима [Финкельштейна]… А, нет! $ 200 за бой получил я, а ты получил $ 100, потому что первый уровень в восьмёрке был $ 100 [проигравшему] на $ 200 [победителю], дальше — $ 200 на $ 400.

Так что, Андрюша, ты не Питбуль, ты Мистер хрустальная челюсть! Хочешь реванша — сначала попробуй его взять у меня! А потом уже Федя подумает, стоит ему с тобой драться или нет. Так что, Андрюша, помни, кто сделал твою челюсть хрустальной, и, когда с тобой свяжутся, не заламывай цену!» — сказал Дацик в видео, которое он опубликовал на своей странице в социальных сетях.

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