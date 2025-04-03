Дзюба: Усик — легендарная личность и один из величайших боксёров

36-летний известный российский футболист Артём Дзюба, который в данный момент играет за клуб «Акрон» на позиции нападающего, поделился мнением о бывшем абсолютном чемпионе мира в супертяжёлом весе непобеждённом украинце Александре Усике.

«Я могу сказать, что считаю Усика легендарной личностью. Александр доказал всем и вся, что стал одним из величайших боксёров», — сказал Дзюба в интервью на YouTube-канале журналиста Адама Зубайраева.

Напомним, свой последний бой Усик провёл 22 декабря в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Его соперником стал представитель Великобритании Тайсон Фьюри. Для боксёров это был реванш. Поединок завершился победой Александра единогласным решением судей.