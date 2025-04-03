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Юсуф Раисов: Дана Уайт, дай мне бой с любым легковесом на турнире UFC в Баку!

Юсуф Раисов: Дана Уайт, дай мне бой с любым легковесом на турнире UFC в Баку!
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29-летний известный российский боец смешанных единоборств, который выступает в лёгком весе (до 70 кг) за клуб «Ахмат», Юсуф Раисов обратился к президенту UFC Дане Уайту с просьбой дать ему поединок на потенциальном турнире североамериканского промоушена в Баку (Азербайджан).

«Дана Уайт, дай мне бой с любым легковесом на турнире UFC в Баку!» — написал Раисов на своей странице в социальных сетях.

Юсуф выступает в качестве профессионального бойца с 2014 года. В своём рекорде Раисов имеет 21 победу, из которых 12 были одержаны досрочно, и три поражения.

В последнем поединке Борз, который состоялся 8 февраля 2025 года, победил техническим нокаутом в первом раунде Артёма Резникова.

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