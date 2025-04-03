Опубликован официальный постер к UFC 315 с Белалом Мухаммадом и Валентиной Шевченко

Пресс-служба UFC опубликовала официальный постер к турниру UFC 315, который пройдёт 11 мая в Монреале (провинция Квебек, Канада).

Фото: Пресс-служба UFC

В главном событии вечера состоится противостояние между действующим обладателем титула UFC в полусреднем весе американцем палестинского происхождения Белалом Мухаммадом и пятым номером рейтинга UFC в категории до 77 кг австралийцем Джеком Делла Маддаленой.

В соглавном поединке пройдёт противостояние между чемпионом UFC в женском наилегчайшем весе представительницей Кыргызстана Валентиной Шевченко и вторым номером рейтинга UFC в категории до 57 кг француженкой Манон Фиоро.