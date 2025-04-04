Сехудо считает, что карьера Махачева полностью зависит от решений Хабиба Нурмагомедова

Бывший двойной чемпион UFC в наилегчайшем (до 57 кг) и легчайшем (до 61 кг) весе американец Генри Сехудо считает, что карьера действующего обладателя титула UFC в лёгком весе (до 70 кг) россиянина Ислама Махачева полностью зависит от решений его друга и члена Зала славы UFC Хабиба Нурмагомедова.

«Хабиб сейчас играет роль своего отца, в которой он уважителен и преисполнен чести. Мы даже поговорили с Али, и он сказал: «Эй, если бы Абдулманап был ещё жив, этот парень не ушёл бы на пенсию. 100%, он делал бы то, что говорил его отец». Парни из команды Хабиба относятся к нему с таким же уважением, поскольку сейчас он играет ту же роль, которая была у его отца. Даже Ислам Махачев в значительной степени следует указаниям Хабиба.

Отношения между Хабибом и Исламом представляют собой нечто совершенно иное. Когда вы, ребята, по-настоящему понимаете их культуру и то, как они доводят веру и соперничество до крайности, возникает уважение. По этой причине это [карьерные решения] будут зависеть не от Ислама Махачева, а от Хабиба Нурмагомедова», — сказал Сехудо в интервью на YouTube-канале Pound 4 Pound with Kamaru & Henry.