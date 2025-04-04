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Чимаев: хотел найти Конора перед его боем с Хабибом, но меня арестовали в Великобритании

Чимаев: хотел найти Конора перед его боем с Хабибом, но меня арестовали в Великобритании
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Топовый и непобеждённый чеченский боец UFC, выступающий в среднем весе, Хамзат Чимаев рассказал, что его арестовали в Великобритании в тот момент, когда он хотел потренироваться с Конором Макгрегором перед поединком с Хабибом Нурмагомедовым.

— Ты специально ездил в Ирландию, чтобы найти Конора [перед его боем с Хабибом Нурмагомедовым]?
— Ну не искал его. Я видел у одного из наших парней, чеченца, как его на спарринге Конор уронил. А потом фото выложил. Мои друзья тоже предложили мне с Конором провести спарринг. Я полетел. Но не нашёл его.

— Так ты пришёл к нему в зал?
— Нет, меня не пустили, потому что арестовали в аэропорту и отправили домой. Наверное, приняли за кого-то другого. Потом представители властей Великобритании прислали мне письмо, в котором сообщили, что я могу вернуться в страну в любое время, — сказал Чимаев в интервью на YouTube-канале Azamat chef.

Напомним, в 2018 году Макгрегор написал несколько провокационных постов в соцсети X (ранее Twitter), в которых оскорблял Хабиба Нурмагомедова, а также некоторых чеченцев, например, Зубайру Тухугова и Рамзана Кадырова.

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