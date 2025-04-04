Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
PFL World Tournament 1. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
02:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Мухамед Берхамов проиграл Тэду Джину нокаутом в первом раунде на турнире PFL

Мухамед Берхамов проиграл Тэду Джину нокаутом в первом раунде на турнире PFL
Комментарии

В ночь с 3 на 4 апреля в Орландо (США) проходит турнир по смешанным единоборствам PFL World Tournament 1. В рамках четвертьфинала Гран-при в полусреднем (до 77 кг) россиянин Мухамед Берхамов встретился с американцем Тэдом Джином.

PFL 2025. 2025 PFL World Tournament 1: First Round, Орландо, США
Тэд Джин (W) — Мухамед Берхамов
04 апреля 2025, пятница. 04:15 МСК
Тэд Джин
Окончено
TKO
Мухамед Берхамов

Россиянин проиграл в первом раунде нокаутом.

В главном событии экс-чемпион Bellator в полусреднем весе (до 77 кг) россиянин Андрей Корешков сразится с ямайцем Джейсоном Джексоном. Также на турнире свой бой проведёт ещё один россиянин Мовлид Хайбулаев, который сразится с канадцем Джереми Кеннеди в полусреднем весе.

«Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию.

Материалы по теме
PFL 1: тяжелейшая победа Хайбулаева! Скоро главный бой вечера с участием Корешкова. LIVE
Live
PFL 1: тяжелейшая победа Хайбулаева! Скоро главный бой вечера с участием Корешкова. LIVE

Нейт Диаз провёл шуточный бой с фанатом на улице

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android