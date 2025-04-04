Мухамед Берхамов проиграл Тэду Джину нокаутом в первом раунде на турнире PFL

В ночь с 3 на 4 апреля в Орландо (США) проходит турнир по смешанным единоборствам PFL World Tournament 1. В рамках четвертьфинала Гран-при в полусреднем (до 77 кг) россиянин Мухамед Берхамов встретился с американцем Тэдом Джином.

Россиянин проиграл в первом раунде нокаутом.

В главном событии экс-чемпион Bellator в полусреднем весе (до 77 кг) россиянин Андрей Корешков сразится с ямайцем Джейсоном Джексоном. Также на турнире свой бой проведёт ещё один россиянин Мовлид Хайбулаев, который сразится с канадцем Джереми Кеннеди в полусреднем весе.

«Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию.

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